  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28553
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita! 

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$269,931
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$176,042
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$211,250
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$215,317
Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budva, w Bečići, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko w lecie tworzy przyjemne chło…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje