Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$1,115
ID: 28227
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
