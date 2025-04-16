  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Bar, Czarnogóra
od
$176,042
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28635
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Available for sale: Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²) Price: €150,000   Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$281,667
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$493
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Czarnogóra
od
$176,042
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje