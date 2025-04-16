  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,230
1
ID: 28588
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest mjeseci. Cijena: 1900 EUR/ M2.Postoji mogućnost spajanja stanova radi dobijanja veće kvadrature.

Podgorica, Czarnogóra
