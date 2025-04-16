  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28534
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashion". Nalazi se u gradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$211,250
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$165,244
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$524,055
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$134,848
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bratesici, Czarnogóra
od
$89,691
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 22–89 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Wyposażenie: Nowy kompleks jest częścią ekskluzywnej miejscowości położonej w cichej miejscowości Lastva Grbalsk, otoczonej naturalnym pięknem i zielenią, zapewniając doskonałą równowagę między luksusem a naturą. Kompleks składa się z dwóch unikalnych budynków z architektonicznego punktu wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
52.0 – 89.0
159,618 – 270,506
Mieszkanie
22.0 – 32.0
61,967 – 98,316
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 69–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici - idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć blisko morza i cieszyć się pięknym widokiem na morze. Odległość od piaszczystej plaży wynosi tylko 150 metrów.Kompleks posiada 10 pięter z 8 apartamentami na piętrze z widokiem na morze i góry. Lokalizac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
379,076
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
607,931
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje