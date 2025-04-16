  1. Realting.com
Domek Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$1,467
6
ID: 28314
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja. Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca. Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
