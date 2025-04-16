  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Virpazar
  4. Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Virpazar, Czarnogóra
od
$587
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28319
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Virpazar

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra.

Lokalizacja na mapie

Virpazar, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880,208
Chata Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$3,521
Chata Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$258,194
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Czarnogóra
od
$422,500
Państwo przegląda
Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Czarnogóra
od
$587
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$580,938
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House near the airport
Chata House near the airport
Chata House near the airport
Chata House near the airport
Chata House near the airport
Pokaż wszystko Chata House near the airport
Chata House near the airport
, Czarnogóra
od
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Pokaż wszystko Chata Two houses in Bar in an excellent location
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking spa…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje