  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Spuz
  4. Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Czarnogóra
od
$645
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28572
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Danilovgrad Municipality
  • Miasteczko
    Spuz

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!  

Lokalizacja na mapie

Spuz, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$181,910
Chata House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Czarnogóra
od
$399,028
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Chata Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Czarnogóra
od
$231,201
Państwo przegląda
Domek Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$645
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$950,625
Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,934
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na d…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje