Domek Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$234,722
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28583
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju! 

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Finanse

Kalkulator hipoteczny

