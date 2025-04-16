Domek Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨
Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parking mesta, ostavom od 10m², kao i savremenim sistemima klimatizacije i grijanja.
Koristeći kvalitetne materijale, kao što su lokalni prirodni kamen, drveni paneli i vrhunski proizvodi marke Baumit, ove vile pružaju dugotrajan, estetski i energetski efikasan prostor za svakodnevni život. Zvučna i termalna izolacija osigurava udobnost tokom cijele godine, a prostrani interijeri omogućavaju obilje prirodne svetlosti.
Okružene zelenim površinama i smještene u mirnom okruženju Budvanske Lastve, vile su savršen izbor za sve koji žele da uživaju u tišini, dok su samo 7 minuta udaljene od popularne plaže Jaz. Ovaj kompleks je idealan za život, odmor ili investiciju u prestižnoj lokaciji
Lokalizacja na mapie
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
