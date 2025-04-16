Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²
Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.
📍 Lokacija
Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija.
✨ Prednosti stana
Površina: 72m²
Struktura: dvosoban
Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca
Velike, svijetle prostorije
Atraktivna i dobro povezana lokacija
💶 Cijena: 165.000 €
Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
