Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m² Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti. 📍 Lokacija Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija. ✨ Prednosti stana Površina: 72m² Struktura: dvosoban Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca Velike, svijetle prostorije Atraktivna i dobro povezana lokacija 💶 Cijena: 165.000 € Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.