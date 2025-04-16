  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
;
7
ID: 28184
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija.   ✨ Prednosti stana   Površina: 72m² Struktura: dvosoban Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca Velike, svijetle prostorije Atraktivna i dobro povezana lokacija     💶 Cijena: 165.000 €   Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

