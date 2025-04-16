  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28375
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$103,278
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Czarnogóra
od
$63,375
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$82,698
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$93,889
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Czarnogóra
od
$880,208
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje