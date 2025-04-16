  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$645
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28409
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se prazan dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i izdaje se kao kancelarija!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Czarnogóra
od
$232,542
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Zespół mieszkaniowy with pool in Kumbor
Kumbor, Czarnogóra
od
$142,874
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$446
Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje