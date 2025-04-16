  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$125,576
7
ID: 28552
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju jednosoban stan u privatnom kompleksu od tri zgrade na Zabjelu!   Stan se nalazi na petom spratu zgrade, ciji je investitor Kips Gradnja!   Uz stan dolazi jedno parking mjesto pod rampom!  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$125,576
