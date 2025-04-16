  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
4
ID: 28180
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€

