  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$704
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28511
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$131,538
Apartamentowiec with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Czarnogóra
od
$202,446
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$716,352
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Czarnogóra
od
$217,435
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 38–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnog…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
214,067
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Czarnogóra
od
$295,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus w budowie z basenem i terenem zamkniętym, położonym w nowej malowniczej dzielnicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 5-piętrowego bud…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje