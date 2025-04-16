  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$3,286
ID: 28415
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa. Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

