Dzielnica mieszkaniowa Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa.
Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji.
Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.