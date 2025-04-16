  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$822
;
9
ID: 28206
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
