  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Budva, Czarnogóra
od
$129,097
;
5
ID: 28155
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – osnovne škole, vrtića i Doma zdravlja. Cijena: 110.000 €.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

