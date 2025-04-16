  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$587
;
9
ID: 28566
Data aktualizacji: 1.10.2025

Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

3 Sportski centar, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$587
