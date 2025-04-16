  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dobra Woda
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Dobra Woda, Czarnogóra
od
$445,972
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28333
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Dobra Woda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijomTri komforne spavaće sobeDva moderna kupatilaVelika terasa s otvorenim pogledomKlima uređajiKvalitetna gradnja i završna obradaZgrada posjeduje privatni bazen u dvorištu, koji je na raspolaganju stanarima i njihovim gostima.

Lokalizacja na mapie

Dobra Woda, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$152,318
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zespół mieszkaniowy in Muo by the sea with a mooring
Muo, Czarnogóra
od
$236,828
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Woda, Czarnogóra
od
$445,972
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje