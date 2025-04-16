Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$422,500
ID: 28625
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, na samo par stotina metara od trznog centra "Big fashion". Ovo je jedinstvena prilika za kupovinu trosobnog stana na ovoj lokaciji.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

