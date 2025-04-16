  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$822
8
ID: 28164
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila, toaleta i terase. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja – marketa, restorana, kafića, škole i vrtića.   ✅ Privatno parking mjesto uključeno u cijenu. ✅ Useljiv odmah.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
