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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville

Netanya, Izrael
od
$783,920
;
8
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ID: 38347
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Shoham, 11

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek z ekskluzywnym ogrodem do budynku i pokoju imprezowego. 9 piętro na 12, 2 windy. 4 pokoje, 2 łazienki. 113 m2 + 15 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: 2,390000

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
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od
$783,920
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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