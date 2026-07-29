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Dzielnica mieszkaniowa Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$1,05M
;
8
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ID: 39616
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Eli Cohen

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy penthouse 5-pokojowy z prywatnym basenem, tarasem i widokiem na morze - Shahamon Quarter 6. Salon odzyskał pokój, aby podwoić powierzchnię salonu kuchennego. Wszystko jest nowe z szlachetnymi i wysokiej jakości materiałami. Piękna otwarta kuchnia, jadalnia bar, otwarty salon morski, 3 sypialnie, łazienka, oddzielna toaleta, mamad / silny pokój, szafy, klimatyzacja, parking. Sprzedane puste lub opcjonalne dodatkowe. Tylko ciebie brakuje!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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