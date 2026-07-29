Dzielnica mieszkaniowa Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

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Nowy penthouse 5-pokojowy z prywatnym basenem, tarasem i widokiem na morze - Shahamon Quarter 6. Salon odzyskał pokój, aby podwoić powierzchnię salonu kuchennego. Wszystko jest nowe z szlachetnymi i wysokiej jakości materiałami. Piękna otwarta kuchnia, jadalnia bar, otwarty salon morski, 3 sypialnie, łazienka, oddzielna toaleta, mamad / silny pokój, szafy, klimatyzacja, parking. Sprzedane puste lub opcjonalne dodatkowe. Tylko ciebie brakuje!
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Aszkelon, Izrael
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