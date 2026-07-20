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Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
;
11
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ID: 38390
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Przeniesienie
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Ziemny ogród na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy 1 minuty spacerem od morza. Unikalny ogród z prywatnym wejściem, oferujący komfort oddzielnego domu. Dzięki wysokiej klasy usługom zgodnym z niemieckimi standardami obejmuje prywatną saunę, luksusową kuchnię i wysokiej jakości stolarkę. Nowy budynek 130 m2 powierzchni mieszkalnej + 54 m2 ogrodu + 12 m2 angielskiego dziedzińca 5 sztuk 2 łazienki 2 miejsca parkingowe Mamad Cena: 9,180,000

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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