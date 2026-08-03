Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferując szerokie przestrzenie, prywatność i maksymalny komfort? To dobrze dla ciebie. Całkowicie odnowiony, zaprojektowany z inteligentnym designem i z poziomu technicznego wśród najbardziej zaawansowanych na rynku, ten apartament wyróżnia się ze swojej hojnej wielkości i usług premium. ? Najważniejsze Immense taras 100 m2 z otwartym widokiem Dwa prywatne miejsca parkingowe Duża przestrzeń magazynowa / piwnica Zaawansowany system automatyzacji domu (inteligentna energia elektryczna) Klimatyzacja minicentralna w całym mieszkaniu Kompletna renowacja i materiały wysokiej klasy Zoptymalizowany design oferuje komfort i nowoczesność Rzadka nieruchomość, łącząca luksus, technologię i wyjątkowe przestrzenie, idealna dla osób poszukujących wyższej jakości życia