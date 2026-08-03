Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

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Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferując szerokie przestrzenie, prywatność i maksymalny komfort?
To dobrze dla ciebie.
Całkowicie odnowiony, zaprojektowany z inteligentnym designem i z poziomu technicznego wśród najbardziej zaawansowanych na rynku, ten apartament wyróżnia się ze swojej hojnej wielkości i usług premium.
? Najważniejsze
Immense taras 100 m2 z otwartym widokiem
Dwa prywatne miejsca parkingowe
Duża przestrzeń magazynowa / piwnica
Zaawansowany system automatyzacji domu (inteligentna energia elektryczna)
Klimatyzacja minicentralna w całym mieszkaniu
Kompletna renowacja i materiały wysokiej klasy
Zoptymalizowany design oferuje komfort i nowoczesność
Rzadka nieruchomość, łącząca luksus, technologię i wyjątkowe przestrzenie, idealna dla osób poszukujących wyższej jakości życia
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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