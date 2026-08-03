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Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Jerusalem, Izrael
od
$2,07M
;
11
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ID: 39665
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Shalom Yehuda, 3

O kompleksie

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Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferując szerokie przestrzenie, prywatność i maksymalny komfort? To dobrze dla ciebie. Całkowicie odnowiony, zaprojektowany z inteligentnym designem i z poziomu technicznego wśród najbardziej zaawansowanych na rynku, ten apartament wyróżnia się ze swojej hojnej wielkości i usług premium. ? Najważniejsze Immense taras 100 m2 z otwartym widokiem Dwa prywatne miejsca parkingowe Duża przestrzeń magazynowa / piwnica Zaawansowany system automatyzacji domu (inteligentna energia elektryczna) Klimatyzacja minicentralna w całym mieszkaniu Kompletna renowacja i materiały wysokiej klasy Zoptymalizowany design oferuje komfort i nowoczesność Rzadka nieruchomość, łącząca luksus, technologię i wyjątkowe przestrzenie, idealna dla osób poszukujących wyższej jakości życia

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
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Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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