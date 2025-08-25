  1. Realting.com
SWOI DEVELOPMENT

Jakarta Head Office. Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman,, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
swoi-development.com
O deweloperze

SWOI Development Group - jest multidyscyplinarną firmą deweloperską działającą na Bali od 2017 roku. Specjalizują się w budowie nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych dla turystów, ekspatriantów i inwestorów oraz zarządzaniu infrastrukturą mieszkalną i projektami rozwojowymi.

Usługi

  • Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych w Bali - wille, kamienice i kompleksy mieszkalne przeznaczone dla inwestorów, emigrantów i turystów.

  • Dopasowany wybór nieruchomości - pomoc w wyborze nieruchomości w oparciu o cele klientów: osobiste miejsce zamieszkania, wynajem lub odsprzedaż.

  • Doradztwo inwestycyjne - analiza rentowności, prognozy zwrotu z inwestycji oraz wsparcie transakcji.

  • Wsparcie prawne - przetwarzanie dokumentów, bezpieczeństwo transakcji i doradztwo prawne w zakresie własności nieruchomości na Bali.

  • Usługi posprzedażowe - zarządzanie nieruchomościami, wynajem i konserwacja techniczna nieruchomości.

Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 21:53
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
SWOI GROUP
