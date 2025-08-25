SWOI Development Group - jest multidyscyplinarną firmą deweloperską działającą na Bali od 2017 roku. Specjalizują się w budowie nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych dla turystów, ekspatriantów i inwestorów oraz zarządzaniu infrastrukturą mieszkalną i projektami rozwojowymi.
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych w Bali - wille, kamienice i kompleksy mieszkalne przeznaczone dla inwestorów, emigrantów i turystów.
Dopasowany wybór nieruchomości - pomoc w wyborze nieruchomości w oparciu o cele klientów: osobiste miejsce zamieszkania, wynajem lub odsprzedaż.
Doradztwo inwestycyjne - analiza rentowności, prognozy zwrotu z inwestycji oraz wsparcie transakcji.
Wsparcie prawne - przetwarzanie dokumentów, bezpieczeństwo transakcji i doradztwo prawne w zakresie własności nieruchomości na Bali.
Usługi posprzedażowe - zarządzanie nieruchomościami, wynajem i konserwacja techniczna nieruchomości.