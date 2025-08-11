Kompleks mieszkalny Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Apartamenty w małym kompleksie z widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.
Własność: leasehold przez 25 lat.
Przewidywana wydajność wynajmu przez dewelopera - 19%.
Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dziennie.
Zawód: 78%
Cena na etapie przedsprzedaży: od 132,000 dolarówLokalizacja i pobliska infrastruktura
Ubud jest sercem wyspy i centrum atrakcji dla turystów: najlepszych mistrzów jogi i medytacji, galerii sztuki, wielu międzynarodowych szkół i ośrodków rozwoju dla dzieci.
Nieruchomość w Ubud płaci za siebie szybciej niż w innych obszarach. Czynsz za ziemię jest tu znacznie tańszy niż w Changgu czy Seminyak. Możliwe jest osiągnięcie takiego samego zysku jak w przypadku drogich czynszów gruntowych nad morzem.