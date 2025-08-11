  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Kompleks mieszkalny Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Ubud, Indonezja
ID: 20086
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2379059
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Miasteczko
    Ubud

O kompleksie

Apartamenty w małym kompleksie z widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.

Własność: leasehold przez 25 lat.

Przewidywana wydajność wynajmu przez dewelopera - 19%.

Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dziennie.

Zawód: 78%

Cena na etapie przedsprzedaży: od 132,000 dolarów

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ubud jest sercem wyspy i centrum atrakcji dla turystów: najlepszych mistrzów jogi i medytacji, galerii sztuki, wielu międzynarodowych szkół i ośrodków rozwoju dla dzieci.

Nieruchomość w Ubud płaci za siebie szybciej niż w innych obszarach. Czynsz za ziemię jest tu znacznie tańszy niż w Changgu czy Seminyak. Możliwe jest osiągnięcie takiego samego zysku jak w przypadku drogich czynszów gruntowych nad morzem.

Lokalizacja na mapie

Ubud, Indonezja

