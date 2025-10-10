Kompleks mieszkalny LUXURY AMALI RESIDENCE

  1. Realting.com
Wana Giri, Indonezja
od
$355,200
;
8
ID: 4612
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Buleleng
  • Wioska
    Wana Giri

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Pierwsza luksusowa rezydencja LUXURY AMALI RESIDENCE na Bali w obiecującej dzielnicy Uluvatu.

Domy znajdują się wśród białych skał, z całkowitą naprawą « pod klucz » z przepięknym widokiem na ocean. Z nieoprocentowaną ratą 24 miesięcy.

W odległości spaceru od plaż Impossibles i Bingin.

Bali jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym.

Kompleks wyposażony jest w udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt:
- 5-gwiazdkowa osobista usługa konsjerża
- Hotelowa restauracja i dwa baseny (, w tym 68-metrowy basen bez krawędzi )
- Centrum siłowni i odnowy biologicznej
- Klub dla dzieci
- 24-godzinna ochrona i pełnoetatowy personel na miejscu

Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne.


Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne:
- Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO;
- Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały;
- Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%;
- Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach;
- Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami;
- Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju;
- Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie;
- Nieoprocentowane wygodne raty.

Lokalizacja na mapie

Wana Giri, Indonezja

