Kompleks mieszkalny LUXURY AMALI RESIDENCE

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



Pierwsza luksusowa rezydencja LUXURY AMALI RESIDENCE na Bali w obiecującej dzielnicy Uluvatu.



Domy znajdują się wśród białych skał, z całkowitą naprawą « pod klucz » z przepięknym widokiem na ocean. Z nieoprocentowaną ratą 24 miesięcy.



W odległości spaceru od plaż Impossibles i Bingin.



Bali jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym.



Kompleks wyposażony jest w udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt:

- 5-gwiazdkowa osobista usługa konsjerża

- Hotelowa restauracja i dwa baseny (, w tym 68-metrowy basen bez krawędzi )

- Centrum siłowni i odnowy biologicznej

- Klub dla dzieci

- 24-godzinna ochrona i pełnoetatowy personel na miejscu



Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne.



Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne:

- Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO;

- Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały;

- Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%;

- Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach;

- Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami;

- Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju;

- Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie;

- Nieoprocentowane wygodne raty.