Kompleks mieszkalny A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium na pierwszej linii oceanu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bali - Virgin Beach w regionie Karangasem, 4,5 km od wioski Candi Dasa.

Luksusowy czteropiętrowy kompleks hotelowy obejmuje 84 pokoje, z których każdy oferuje bezpośredni dostęp do oceanu i wspaniałe widoki na niekończące się wody.

Liczba sypialni: studio, 1

Powierzchnia: 46 m2 - 101 m2

Meble: w pełni umeblowane

Dla inwestorów:

Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu z 15%

Resale: Otrzymać zysk w wysokości 35%

Plan płatności:

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Basen

Lobby

Kawiarnie i restauracje

Centrum fitness

Salon SPA

Plac zabaw dla dzieci

Centrum nurkowania

Sporty wodne

Zabezpieczenie 24 / 7

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.