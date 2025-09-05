  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Kompleks mieszkalny A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Candidasa, Indonezja
od
$236,000
8
ID: 27556
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 002236
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Miasteczko
    Candidasa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium na pierwszej linii oceanu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bali - Virgin Beach w regionie Karangasem, 4,5 km od wioski Candi Dasa.

Luksusowy czteropiętrowy kompleks hotelowy obejmuje 84 pokoje, z których każdy oferuje bezpośredni dostęp do oceanu i wspaniałe widoki na niekończące się wody.

  • Liczba sypialni: studio, 1
  • Powierzchnia: 46 m2 - 101 m2
  • Meble: w pełni umeblowane

Dla inwestorów:

  • Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu z 15%
  • Resale: Otrzymać zysk w wysokości 35%

Plan płatności:

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Lobby
  • Kawiarnie i restauracje
  • Centrum fitness
  • Salon SPA
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Centrum nurkowania
  • Sporty wodne
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Candidasa, Indonezja

