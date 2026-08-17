Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Solygeia
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 4 poz…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Sophiko, Grecja
Szeregowiec
Sophiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$265,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Kompleks Ten imponujący kompleks mieszkaniowy na sprzedaż znajduje się w Pefkali, w Koryntii…
$909,146
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się