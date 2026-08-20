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Domy Szeregowe w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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5 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$330,598
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półp…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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