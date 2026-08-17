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Domy Szeregowe w Corinth, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Part…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa si…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż maizonette 85 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poz…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Corinth, Grecja

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