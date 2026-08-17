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Domy Szeregowe w Municipal Unit of Velos, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Nerantza, Grecja
Szeregowiec
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? maizonette 115 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$230,238
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Velos, Grecja

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