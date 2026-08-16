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Domy Szeregowe w Municipality of North Kynouria, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 105 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Maiso…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? maizonette 117 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$242,045
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. We wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of North Kynouria, Grecja

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