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Domy Szeregowe w Municipal Unit of Sikyona, Grecja

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Kiato
7
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13 obiektów total found
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Na sprzedaż w Peloponese maizonette o powierzchni 173 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 p…
$188,913
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$413,248
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maizonette 150 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$288,563
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 162 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Miasto 105 m2 na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Trz…
$314,205
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż maizonette 196 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Maisonette ma 2 pozi…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 302 m²
Na sprzedaż maizonette 302 m ² w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z j…
$480,602
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$389,634
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. 1 piętro …
$330,598
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż maizonette 85 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poz…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Sikyona, Grecja

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