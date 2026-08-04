  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Aegina
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Aegina, Grecja

;
Ateny
4
Attyka
35
Regional Unit of South Athens
14
Pireus
10
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Vaia, Grecja
od
$284,737
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży,…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się