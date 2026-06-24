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Nowe mieszkania w Municipality of Glyfada, Grecja

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Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecja
od
$286,554
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa Położony w prestiżowej dzielnicy Glyfada na Ateńskiej Riwierze, apartament stanowi doskonałą okazję zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji. Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, umożliwiającego uzyskanie…
Agencja
Invest Cafe
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