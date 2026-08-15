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Dom wolnostojący na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
91
Pallini Municipal Unit
38
Kassandra Municipal Unit
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222 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
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Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 138 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$490,558
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 105 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Dom składa s…
$802,882
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Afytos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Afytos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 125 m2 w Kassandra, Chalkidiki. Parter składa się z …
$413,248
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 100 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z jednej syp…
$413,248
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Portaria, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Portaria, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 150 m kw. w Chalkidiki. Piwnica składa się z salo…
$430,959
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$696,768
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Paliouri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Paliouri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 56 m kw. Kassandra, Chankidiki. Dom składa się z 2 sypialni, po…
$259,756
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Skioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 4  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$524,507
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Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 120 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, po…
$247,949
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 1
Szczegóły.Rok budowy: 2000Ilość pokoi: 4Rodzaj ogrzewania: elektrycznyKlasa energetyczna: A …
$1,22M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lakkoma, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$253,852
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Galatista, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 159 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazynu…
$218,431
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z…
$590,354
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Polychrono, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale — Detached house of 150 sq.m. in Polichrono, Kassandra, Halkidiki. An elegant thre…
$467,167
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Paliouri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Paliouri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 440 m kw. Kassandra, Chalkidiki. Parter składa się z…
$971,180
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kriopigi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 150 m kw. Kassandra, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z ku…
$507,705
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 120 m kw. Kassandra, Chankidiki. Półpiwnica składa się z jednej …
$985,932
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 119 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu, jednej kuch…
$200,720
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kriopigi, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Parter składa …
$259,756
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 6
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Dom wolnostojący 1 pokój w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 50 m kw. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$230,238
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Skioni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 110 m kw. Kassandra, Chankidiki. Dom składa się z 2 sypialni, s…
$388,127
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Dom wolnostojący 1 pokój w Plana, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Plana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 45 m kw. w Athos, Chankidiki. Dom składa się z jednej sypialni,…
$360,116
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Agios Mamas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$377,827
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Dom wolnostojący w Kalandra, Grecja
Dom wolnostojący
Kalandra, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Kassandrze, Chalkidiki. W…
$417,036
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 152 m kw. Kassandra, Chankidiki. Parter składa się z salonu z k…
$826,496
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Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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z Taras
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