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Dom wolnostojący na sprzedaż w Nea Triglia, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 190 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej sypialni,…
$153,492
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Dom wolnostojący 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 340 m kw. W Chalkidiki. Dom składa się z jednej sypialni, salonu…
$245,618
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Triglia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż dom wolnostojący ze stolarnią na parterze. Działka ma powierzchnię 500 m2. Dom s…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Triglia, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Domek na sprzeda?, w budowie, o powierzchni 70 m2. M w miejscowości wypoczynkowej Półwyspu H…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Piwnica składa się z jednego magazynu. P…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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