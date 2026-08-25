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Domy Szeregowe w Pireus, Grecja

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10 obiektów total found
Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 123 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z salo…
$401 441
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 131 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$631 679
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$419 152
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 104 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$289 274
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie p…
$312 888
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 165 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 pozi…
$755 654
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 77 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozio…
$366 020
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 141 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 3 poziomy. Piąte p…
$613 968
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310 272
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/2
Piraeus,Maisonette Sale, 69.53 m2,Status obiektu: w trakcie budowy,podłoga: 5,2 Poziom (-y),…
$348 375
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Parametry nieruchomości w Pireus, Grecja

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