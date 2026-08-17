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Domy Szeregowe w Markopoulo, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Markopoulo, Grecja
Szeregowiec
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$212,528
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