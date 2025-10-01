Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Municipality of Troizinia Methana, Grecja

2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/3
$269,931
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż w Peloponese, 116 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro sk…
$269,868
Parametry nieruchomości w Municipality of Troizinia Methana, Grecja

