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Domy Szeregowe w Koropi, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Koropi, Grecja
Szeregowiec
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Maisonette znajduje się w nowym budynku mieszkalnym. W sprzedaży znajdują się następujące je…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Koropi, Grecja
Szeregowiec
Koropi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$295,177
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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