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Domy Szeregowe w Keratea, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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