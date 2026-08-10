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Domy Szeregowe w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 125 m2 w Attyce .Maisonette ma 3 wartości. Piwnica składa się z syp…
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

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