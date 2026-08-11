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Domy Szeregowe w Municipal Unit of Elliniko, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 105 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Piąte piętro składa się …
$560,837
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 145 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Elliniko, Grecja

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