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Domy Szeregowe w Rafina, Grecja

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8 obiektów total found
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 567 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 567 m kw. w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$409,706
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$720,232
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż maisonette 70 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skła…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 139 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$403,802
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Townhouse na sprzedaż 105 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro s…
$359,100
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż kamienica o powierzchni 300 m2 w Attica. Dom znajduje się na 4 poziomach. Piwnic…
$582,708
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Agencja
Grekodom Development
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