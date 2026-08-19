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Mieszkania na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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38 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/6
Czynsz rocznie: 15,120 euro (kwartał dzierżawiony).W 2022 roku mieszkanie zostało naprawione…
$600,841
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Mon…
$1,01M
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$501,524
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Agencja
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
$435,612
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
$1,31M
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4
Furnishing - Fully furnished apartment (optional) - High-quality interior design with atten…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
ETW Nr. 107,      1-Zimmer, ca. 45 qm Wohnfläche ,  3. OG  EUR 579.000,-- ETW Nr. 1,     2,…
$705,139
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$664,811
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 6
Trzypokojowy przestronny apartament z balkonem w nowym domu w Monachium - Pasing powiat. W a…
$1,50M
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Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten przestronny apartament o powierzchni około 46 m2 znajduje się na 5 piętrze dobrze utrzym…
$580,956
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 5
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w Monachium. Apartament znajduje się na dru…
$550,540
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Mieszkanie 4 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Do Twojej uwagi jest apartament z panoramicznym tarasem i ogrodem zimowym Powierzchnia miesz…
$1,09M
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Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/6
Przestronne 1-pokojowe mieszkanie w Monachium na ulicy Landsberg Strasse. 6-pi? tro monolith…
$338,963
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie w Monachium z dwoma balkonami i jasnymi pokojami.W mieszkaniu: ekskl…
$958,577
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Doskonałe połączenie komfortu i jakości życia: 3-pokojowe mieszkanie z balkonem i WC dla goś…
$960,746
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w centralnej prestiżowej dzielnicy Monachium z dużymi sufi…
$1,40M
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 2-poziomowy apartament w Monachium z wyposażoną kuchnią. Na dolnym piętrze apart…
$1,98M
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Mieszkanie 7 pokojów w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 7 pokojów
Monachium, Niemcy
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Kupowanie nieruchomości to coś wyjątkowego. Z własną nieruchomością wytycz kurs na przyszłoś…
$2,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Doskonałe połączenie komfortu i jakości życia: 3-pokojowe mieszkanie z balkonem i WC dla goś…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w centralnej prestiżowej dzielnicy Monachium z dużymi sufi…
$1,51M
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompaktowy 1-pokojowy apartament z balkonem w Monachium w pobliżu English Garden. Wyposaże…
$377,714
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$377,822
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$406,669
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Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten przestronny apartament o powierzchni około 46 m2 znajduje się na 5 piętrze dobrze utrzym…
$539,745
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Mieszkanie 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
Jasny i wygodny dwupokojowy apartament znajduje się na trzecim piętrze dobrze utrzymanego bu…
$507,361
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten cichy i przestronny apartament z dwoma sypialniami z balkonem znajduje się zaledwie kilk…
$669,284
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Mieszkanie 1 pokój w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
powierzchnia mieszkania 38,1 m2 piętro 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 miejsce parkingowe wy…
$326,611
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny apartament na 4 piętrze z tarasem z widokiem na południowy zachód, znajduje się w…
$708,766
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 2-poziomowy apartament w Monachium z wyposażoną kuchnią. Na dolnym piętrze apar…
$1,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten cichy i przestronny apartament z dwoma sypialniami z balkonem znajduje się zaledwie kilk…
$720,385
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Parametry nieruchomości w Monachium, Niemcy

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